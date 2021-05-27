В Украину ввезли 500 доз вакцины Johnson&Johnson против COVID-19 для сотрудников частной компании

Министерство здравоохранения Украины одобрило ввоз в страну 500 доз вакцины против коронавируса Janssen производства компании Johnson&Johnson. Она будет использована для прививок сотрудников американской компании.

Как пишет Укринформ, информацию подтвердили в пресс-службе ведомства. Там отметили, что поставку разрешили, даже несмотря на то, что этот препарат еще не зарегистрирован в Украине.

"500 доз этой вакцины были завезены на территорию нашего государства согласно утвержденному порядку ввоза незарегистрированных лекарственных средств, стандартных образцов, реагентов исключительно для вакцинации работников частной компании, которая оплатила ее стоимость, организовала доставку и обеспечила соблюдение температурного режима", – пояснили в Минздраве.

Там также добавили, что сотрудники этой компании работают на Аляске в сфере рыболовства, поэтому вакцинация сертифицированной в США вакциной является требованием въезда на американскую территорию.

По информации Минздрава, частная компания предоставила все необходимые документы, определенные порядком. Исходя из этого, наше ведомство 14 мая издало приказ с разрешением.

Подытоживая, в украинском министерстве подчеркнули, что по состоянию на утро 27 мая прививку препаратом Janssen получили уже 224 украинца.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Польша также решила вакцинировать украинских заробитчан прямо на границе американским однодозным препаратом Johnson & Johnson. По подсчетам экспертов, в Польше на работе находится до 1,1 млн мигрантов из нашей страны.