Польша хочет вакцинировать украинских заробитчан на границе: иммунолог объяснил инициативу

Польша хочет защитить собственное население от коронавирусной инфекции и предотвратить ее распространение на своей территории, это является нормальной практикой.

Об этом OBOZREVATEL сказал бывший главный иммунолог Киева Олег Назар, комментируя инициативу поляков о вакцинации украинцев против коронавируса, которые едут работать в страну прямо на границе при въезде.

"Это относится к сфере защиты населения от инфекционного заболевания. Если какая-то страна пускает к себе иностранцев на сезонную работу или на постоянную, они, то есть люди, которые мигрируют, могут завезти какую-то инфекцию. Их нужно вакцинировать. Таким образом Польша защищает собственных граждан от вспышек", – уточнил врач.

По его словам, у провакцинированных значительно меньше шансов заразиться самим и распространить инфекцию дальше. Для Украины такая инициатива также является положительной, ведь страна сэкономит вакцины для других граждан.

Вакцинировать украинцев на границе планируют как только поступят дозы заказанной вакцины. Прививки будут делать американским однодозным препаратом Johnson&Johnson.

По подсчетам экспертов, в Польше находится до 1,1 миллиона украинских мигрантов.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в случае избрания его министром здравоохранения пообещал вакцинировать 5 млн украинцев за летний период. То есть он обязуется сделать 10 млн прививок.