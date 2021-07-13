ВОЗ посоветовала не смешивать вакцины против COVID-19 от разных производителей
В понедельник, 12 июня, Всемирная организация здравоохранения посоветовала не смешивать вакцины против коронавируса от разных производителей.
Научный сотрудник ВОЗ Сумья Сваминатан на онлайн-брифинге назвала это "опасной тенденцией". Она отметила, что данных о воздействии на здоровье смешанного препарата пока мало, передает Reuters.
"Это немного опасная тенденция. Мы находимся в зоне отсутствия данных и доказательств о том, что касается смешивания и совпадения", – подчеркнули в ВОЗ.
Сваминатан добавила, что в странах будет хаос, если граждане сами начнут решать, когда и кто будет принимать вторую, третью и четвертую дозу вакцины от коронавируса.
Накануне власти Таиланда разрешили смешивать вакцины разных производителей. Так, вакцину от COVID-19 AstraZeneca можно использовать в качестве второй дозы для тех, кто получил первую прививку препаратом Sinovac.
Смешивая препараты, в стране планируют усилить противовирусную защиту от коронавируса. Таиланд стал первым государством, которое публично разрешило смешивать вакцины произведенные на Западе и в Китае.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Украина скоро получит новые препараты для проведения вакцинации от коронавируса. Помимо дополнительных поставок Pfizer ожидаются Moderna и Janssen.
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