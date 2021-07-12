В Таиланде разрешили смешивать вакцины Sinovac и AstraZeneca: названа причина
Власти Таиланда разрешили смешивать вакцины от коронавируса разных производителей. Так, вакцину от COVID-19 AstraZeneca можно использовать в качестве второй дозы для тех, кто получил первую прививку препаратом Sinovac.
Смешивая препараты, в стране планируют усилить противовирусную защиту от коронавируса, сообщил Reuters. Таиланд стал первым государством, которое публично разрешило смешивать вакцины произведенные на Западе и в Китае.
Более того, в стране планируют сделать бустерные прививки всем медицинским работникам, ранее получившим две дозы вакцины Sinovac.
Пойти на такой шаг в Таиланде решили после того, как значительная часть медиков страны заявили о заражении коронавирусной инфекцией даже после окончания полного курса вакцинации.
Так, по данным министерства страны, 618 медицинских работников из 677 348 врачей и медсестер Таиланда, получивших две дозы Sinovac, заразились COVID-19. Данные приводятся за три последних месяца.
"К сожалению, одна медсестра скончалась от коронавируса, а другой медицинский работник находится в критическом состоянии" – сказал министр здравоохранения страны Анутин Чарнвиракул.
В Минздраве рассчитывают, что "усиление иммунной защиты организма" вакциной AstraZeneca поможет избежать новых заражений или, по крайней мере, снизить их.
Также, в рамках противодействия пандемии, в Бангкоке и прилегающих провинциях с понедельника введены самые жесткие ограничения. Запрещены собрания более пяти человек, передвижение по улицам без серьезных на то причин, закрыты торговые центры. Про остановку работы заявили многие авиакомпании страны и автобусные парки.
Новые ограничения связаны со вспышкой коронавируса, главным образом, штамма Дельта.
Как сообщал OBOZREVATEL, страны стали активнее обсуждать возможность смешивания вакцин от коронавируса. И хотя ВОЗ против, многие страны уже начали проводить подобные эксперименты.
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