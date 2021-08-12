В Израиле усилят карантин из-за COVID-19: что будет запрещено

Власти Израиля 11 августа приняли новые карантинные ограничения из-за распространения коронавирусной инфекции. В стране будет действовать "зеленый стандарт".

Это означает, что все люди должны обязательно предъявлять сертификат о вакцинации от COVID-19, справку о выздоровлении от заболевания или отрицательный тест на коронавирус. Без одного из документов не будут пускать в крупные торговые центры, сообщили в пресс-службе премьер министра Израиля

Нафтали Бенета.

Также правительство ограничило количество человек, которые одновременно могут находиться в ТЦ и магазинах. Это касается и посещения массовых мероприятий. Контроль за выполнением этих требований тоже усилили.

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Отмечается, что новые карантинные ограничения вступят в силу через неделю – в среду, 18 августа.

С начала пандемии в Израиле коронавирусом заразились 918 237 человек. От осложнений болезни умерли 6 587 человек, выздоровели 871 230. За минувшие сутки, 11 августа, зафиксировали еще 7 668 случаев COVID-19, умерли 16 зараженных. Об этом свидетельствуют данные онлайн-счетчика Worldometers.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Израиль первым в мире объявил о начале вакцинации от коронавируса третьей дозой препарата Pfizer/BioNTech. Делать ее предлагают людям старше 60 лет.