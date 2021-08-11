Минцифры объявило о последнем этапе внедрения международных СOVID-паспортов

Украина вышла на финишный этап внедрения европейской системы СOVID-сертификатов. Он состоит в техническом подключении к промышленной инфраструктуре ЕС.

Об этом сообщил в Telegram Министерство цифровой трансформации Украины. Это совместная среда для всех стран, которые запускают COVID-сертификаты и обеспечивают их взаимопризнание.

Ранее Украина уже согласовала политическую часть – принятие Еврокомиссией украинских COVID-сертификатов, которые можно будет использовать во время путешествий.

Также наша страна осуществляет процесс взаимопризнания COVID-сертификатов с Израилем, а его технической команде оказывает консультационную помощь – делится опытом интеграции с Европейским Союзом.

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Разработкой и технической реализацией этой системы занимаются команды Минцифры, Минздрава, МВД, МИД, Национальной службы здоровья Украины и Государственной пограничной службы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинские COVID-сертификаты в приложении Дія успешно прошли оценку со стороны Евросоюза. Техническая команда высоко оценила сроки реализации, точность и соответствие сертификатов спецификациям ЕС.

По состоянию на середину июля четыре европейские страны – Венгрия, Греция, Молдова и Турция согласились признать украинские сертификаты о вакцинации от COVID-19.