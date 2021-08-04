ЕС признал украинские COVID-паспорта на техническом уровне: что это значит
Украинские COVID-сертификаты в приложении Дія успешно прошли оценку со стороны Европейского Союза. Техническая команда высоко оценила сроки реализации, точность и соответствие сертификатов спецификациям ЕС.
Об этом сообщили OBOZREVATEL в пресс-службе Министерства цифровой трансформации Украины.
Сейчас остался последний шаг – политическая часть взаимного признания, а именно согласование от Еврокомиссии и подписание соответствующих соглашений.
После этого будет подписан меморандум, который позволит украинцам путешествовать с сертификатами.
Первый заместитель главы Минцифры Алексей Выскуб написал в Facebook, что реализовать подобный проект в условиях государства и в такие сроки – "это настоящая фантастика".
"Накануне и сегодня вся наша команда будто вернулась в студенческие времена и, затаив дыхание, ожидала результатов решающего вступительного экзамена... Поверьте, это был действительно сложнейший и очень комплексный экзамен, особенно в части реализации квалифицированной электронной подписи и оффлайн/онлайн верификации документов", – отметил он.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Украине завершили стартовый этап ввода цифровых сертификатов о вакцинации против коронавируса. Сейчас они уже доступны некоторым пользователям в приложении Дія.
По состоянию на середину июля четыре европейские страны – Венгрия, Греция, Молдова и Турция согласились признать украинские сертификаты о вакцинации от COVID-19.
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