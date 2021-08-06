Хроника коронавируса на 6 августа: за сутки умерли более 10 тысяч больных COVID-19

По состоянию на пятницу, 6 августа, коронавирусом в Украине и мире заразились более 201,6 млн человек. За минувший день выявили 704 801 новых инфицированных, умерли еще 10 392. Всего от болезни скончались более 4,2 млн пациентов.

При этом выздоровели более 181,4 млн. За сутки больше всего новых зараженных COVID-19 выявили в США – 120 тыс., Индии – 45 тыс. и Бразилии – 42 тыс.

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Что важно знать об атаке коронавируса:

на сегодня в Украине подтверждено 2 256 397 случаев заражения, с начала пандемии умерли 53 049 человек, а 2 188 815 вылечились.

В Минздраве заявили, что вводить локдаун в стране в ближайшее время не будут. Вместе с тем, в Украине продлят общенациональный карантин.

В Украине с 00:00 5 августа начали действовать более жесткие правила пересечения границы на въезд.

В Израиле заявили, что граждане старше 60 лет окажутся в опасности, если не сделают третью вакцинацию немедленно. Премьер-министр страны Нафтали Беннет предупредил, что до получения третьей дозы вакцины пожилые должны избегать людных мест и встречаться с родственниками только на улице и в масках, без объятий.