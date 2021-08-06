В Киеве привившимся против COVID-19 пообещали билеты на футбол
В Украине начинают поощрять граждан вакцинироваться от COVID-19 различными бонусами. В частности, в Киеве привитым будут раздавать билеты на футбольные матчи.
Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Украины. Отмечается, что начиная с 6 августа в центре массовой вакцинации, который находится в ТРЦ Blockbuster Mall, вакцинированные граждане могут получить билеты на футбол с участием ФК Шахтер.
Сейчас будут раздавать билеты на домашние матчи на НСК "Олимпийский" с футбольными клубами "Александрия" (состоится 7 августа), и "Генк" (состоится 10 августа).
Вместе с тем в ведомстве пообещали, что в этом центре массовой вакцинации можно будет получить билеты также и на другие футбольные матчи.
Главный государственный санитарный врач Игорь Кузин поблагодарил Футбольный клуб "Шахтер" за инициативу. Он также призвал бизнес присоединиться к такому сотрудничеству по мотивации прививок.
"Уверен, что благодаря сотрудничеству мы сделаем пространство вокруг нас безопасным и сможем быстро вернуться к нормальной жизни", – отметил главный санитарный врач.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Нью-Йорке жителям будут платить по 100 долларов за вакцинацию от коронавируса. Деньги можно получить только за первую дозу.
Президент США Джо Байден поддержал инициативу Нью-Йорка и призвал ввести денежное вознаграждение в размере 100 долларов для всех американцев, прошедших прививки против COVID-19.
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