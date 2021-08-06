В Италии учителей, преподавателей и студентов обяжут предъявлять COVID-паспорта: как это будет работать

Учителей, преподавателей и студентов университетов Италии обяжут предъявлять COVID-паспорт (Green Pass). Для его получения они должны либо пройти вакцинацию, либо тестирование, либо вылечиться от коронавируса.

Об этом пишет dpa International со ссылкой на министра здравоохранения страны Роберто Сперансу. С начала учебного года в сентябре нужно предоставить соответствующие доказательства для обучения в классе.

Если преподаватели не представят их, то будут отстранены от работы через пять дней.

Кроме того, COVID-паспорт также будет действителен с сентября в поездах и автобусах дальнего следования, на паромах или лайнерах.

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Начиная с 6 августа, любой, кто хочет поесть в помещении в ресторане, пойти в музей, бассейн или спа, должен предъявить Green Pass. Это также относится к культурным или спортивным мероприятиям на открытом воздухе или спортивным залам. Правило распространяется на людей старше 12 лет.

Операторы ресторанов или других предприятий должны требовать предъявления доказательств. Нарушение может повлечь за собой штраф.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Италии начались массовые митинги против Green Pass. Протестуют граждане в ряде городов: Аосте, Брешии, Генуе, Турине, Вероне, Флоренции, Неаполе, Риме.