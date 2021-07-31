В Италии начались массовые митинги против сертификатов о прививках от коронавируса

В Италии начались массовые митинги против Green Pass – специального пропуска-сертификата с отметками о прививках от коронавируса, действие которого начнется 6 августа. Протестуют граждане в ряде городов страны: Аосте, Брешии, Генуе, Турине, Вероне, Флоренции, Неаполе, Риме.

Об этом сообщает La repubblica. Отмечается, что люди на акции выкрикивали лозунги "Libertà" ("Свобода") и жгли маски. Они утверждали, что пропуска, которые понадобятся в кафе, ресторанах, самолетах и поездах дальнего следования, а также клубы, театры и тренажерные залы являются нарушением, затрагивающим индивидуальную свободу (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

В частности в Милане в несанкционированном шествии на центральной площади Пьяцца Дуомо приняли участие около 10 тысяч человек. Они принесли плакаты "Libertà Libertà", "Зеленому проходу нет" и "Руки прочь от детей". Все люди были без масок и демонстративно не соблюдали социальную дистанцию.

Видео дня

В Риме, на площади Пьяцца-дель-Пополо, также появились представители инакомыслия. Они продемонстрировали свое "нет" Green Pass и оскорбления в адрес премьер-министра страны Марио Драги.

Во Флоренции в необъявленной демонстрации приняли участие 400 человек, которые также пришли без масок.

В Неаполе на площади Данте собралось около трехсот человек, также все без индивидуальной защиты. Была подожжена маска.

Сидячие забастовки и акции протеста прошли также в Турине, где на площади Кастелло собралась тысяча человек, а затем прошла парадом по улице По.

Итальянцы утверждают, что активисты-антиковидники подвергаются запугиваниям и преследованиям, что начинает выливаться в демонстрации и акции протеста по всей Европе.

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