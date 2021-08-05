Обязательный ПЛР-тест и самоизоляция: в Украине вступили в силу новые ограничения при въезде

В Украине с 00:00 четверга, 5 августа, вступили в силу обновленные правила пересечения границы на въезд, которые стали более жесткими. Среди прочего, теперь лица, которые не прошли вакцинацию против COVID-19, в обязательном порядке должны будут предъявлять результат ПЦР-теста на коронавирус.

Нормы были обновлены правительством для борьбы с распространением мутации Дельта, сказано на сайте Кабинета министров Украины. Для этого изменения пришлось внести в постановление №1236 "Об установлении карантина и введения ограничительных противоэпидемических мероприятий с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19".

При этом если граждане Украины выехали за границу до 4 августа 2021 года, то домой они могут вернуться беспрепятственно.

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Если же поездка состоялась после указанной даты, то украинцам (как и иностранцам с видом на жительство) разрешат пересечь границу при наличии одного из двух документов:

подтверждающего получение полного курса вакцинации от COVID-19 (препараты должны быть одобрены ВОЗ для использования в чрезвычайных ситуациях);

справки 063-О – о первой прививке против коронавирусной инфекции.

Что касается иностранных граждан, то они смогут попасть на территорию Украины, если у них есть "коронавирусный" страховой полис (на случай заболевания) и один из таких документов:

отрицательный результат теста методом ПЦР (не более чем за 72 часа до пересечения границы);

отрицательный результат экспресс-теста на определение антигена SARS-CoV-2 (сделанный также за 72 часа до пересечения границы или меньше);

документ, подтверждающий полную иммунизацию против COVID-19 (рекомендованными Всемирной организацией здравоохранения вакцинами). Он должен быть выдан в соответствии с ММСП или в соответствии с заключенными Украиной международными договорами о взаимном признании документов о вакцинации.

Согласно новым правилам, и украинцы, и иностранцы могут попасть под самоизоляцию (10 дней или 14, если лица прибыли из России или Индии и находились там более недели в течение последних 14 дней). При этом использование электронного сервиса "Вдома" будет обязательно.

Кто не будет проходить самоизоляцию:

несовершеннолетние;

украинцы, которые выехали за границу в 4 августа;

члены официальных делегаций иностранных государств, сотрудников международных организаций;

работники дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств, представительств официальных международных миссий, организаций, аккредитованных в Украине;

военнослужащие (подразделений) вооруженных сил государств – НАТО и государств – участниц программы НАТО "Партнерство ради мира", которые участвуют в мероприятиях по подготовке подразделений Вооруженных Сил или прибывают по приглашению Министерства обороны;

участники внешнего независимого оценивания, лица, которые намерены вступить в учреждения образования, в том числе на курсы (отделения) по подготовке к вступлению в государственных высших учебных заведений, соискатели образования, обучающихся в учебных заведениях, расположенных на территории Украины, а также родители (усыновители), опекуны, попечители, иные законные представители или иные лица, уполномоченные родителями (усыновителями), опекунами, попечителями или другими законными представителями, которые сопровождают таких лиц;

водители и члены экипажа грузовых транспортных средств, автобусов, осуществляющих регулярные перевозки, члены экипажей воздушных и морских, речных судов, члены поездных и локомотивных бригад;

лица, имеющие документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации, или международный, внутренний или иностранный сертификат об этом;

украинцы, имеющие выданный в установленном Минздравом порядке документ, подтверждающий получение одной дозы вакцины против COVID-19, включенной ВОЗ в перечень разрешенных.

Напомним, что новые правила будут действовать и при пересечении контрольных пунктов въезда-выезда на линии разграничения на Донбассе, а также админграницы со временно оккупированным Крымом. Еще больше об обновленных правилах можно почитать тут.

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