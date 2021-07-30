Названа дата, когда начнут действовать новые правила пересечения границы Украины
Новые правила пересечения границы Украины для ее граждан и иностранцев, введенные в связи с распространением штамма коронавируса Дельта, заработают уже с понедельника, с 5 августа. Теперь путешественникам нужно иметь документы о вакцинации, сдавать тесты или проходить самоизоляцию.
Дату нововведений 30 июля сообщил главный санитарный врач Игорь Кузин. Изменения указаны в постановлении №787 от 20.07.2021, OBOZREVATEL напоминает, что они предусматривают и кого больше все затронут.
Коротко о новых правилах:
под особый контроль попадают иностранцы и граждане Украины, которые прибывают из России и Индии;
украинцы беспрепятственно въезжать в страну смогут при наличии хотя бы одной прививки против COVID-19;
все иностранцы всегда должны иметь отрицательный результат теста и страховой полис.
Для иностранцев обязательно нужно иметь страховой полис на случай заболевания COVID-19 и один из следующих документов:
отрицательный результат тестирования на COVID-19 методом ПЦР (не более чем за 72 часа до пересечения границы);
отрицательный результат экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 (не более чем за 72 часа до пересечения границы);
документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации от COVID-19 вакцинами, включенными ВОЗ в перечень разрешенных для использования в чрезвычайных ситуациях, выданный в соответствии с ММСП или заключенными Украиной международными договорами о взаимном признании документов о вакцинации.
Пересечение государственной границы с любых стран является беспрепятственным для граждан Украины при наличии одного из двух документов:
такого, что подтверждает получение полного курса вакцинации против COVID-19;
справки 063-О о первой прививке с курса вакцинации.
Иностранцы с видом на жительство в Украине пересекают границу беспрепятственно при наличии документа, подтверждающего получение полного курса COVID-вакцинации.
Для пересечения КПВВ при отсутствии документа, подтверждающего прохождение полной вакцинации, или справки 063-О о первой прививке (кроме лиц до 18 лет), нужно будет сдать бесплатный экспресс-тест на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2.
Люди, которые прибывают с территории Российской Федерации и Индии, подлежат особому контролю. Для них самоизоляция предполагается сроком на 14 дней и без возможности ее прекращения.
При отсутствии документа, подтверждающего получение полного курса вакцинации (кроме лиц до 18 лет и других категорий иностранцев, определенных постановлением), и двух указанных тестов, гражданин должен установить приложение "Дома" и взять на себя обязательство начать самоизоляцию уже через 72 часа после приезда в Украину.
Как сообщал OBOZREVATEL, адаптивный карантин из-за пандемии коронавируса, который в Украине установлен до 31 августа, собираются продлить. Не исключено, что речь может идти и о новом локдауне в связи распространения штамма COVID-19 Дельта.
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