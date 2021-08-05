В Минздраве анонсировали продление карантина: будут ли вводить локдаун
Вводить тотальный карантин (локдаун) в стране в ближайшее время не будут. В то же время в Украине растет число выявленных случаев штамма Дельта.
Как сообщил в интервью Украинскому радио главный санитарный врач Украины Игорь Кузин, в Минздраве решили не вводить локдаун. Вместе с тем, в Украине продлят общенациональный карантин.
Кузин проинформировал, что в общем ситуация в стране остается стабильной, а потому "закрывать" страну, как это делали в прошлом году пока нет смысла.
"В то же время, карантин будет продлен. С ним связано слишком много процессов, которые осуществляются в государстве", - отметил главный санврач.
Ранее чиновники заявляли, что вероятность нового локдауна - высока. Так как в стране начал активно распространятся штамм Дельта. Вспышку заболевания в Минздраве прогнозируют на осень.
Как прогнозируют эксперты, количество инфицированных новых штаммом может на треть превысить прошлогодние максимальные показатели.
В то же время, в Минздраве допускают, что ограничения, если все будут введены, коснуться лишь тех граждан, которые не прошли полный курс вакцинации или не сделали прививку от коронавируса вовсе.
Как сообщал, OBOZREVATEL, в Израиле ужесточили карантинные ограничения из-за увеличения количества больных COVID-19 в последние дни и распространения штамма коронавируса Дельта.
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