В аэропорту Киев открыли центр вакцинации против COVID-19: кто и чем сможет привиться

В аэропорту "Киев" (Жуляны) открыли пункт вакцинации против COVID-19, где на данном этапе будут использовать препарат CoronaVac производства Sinovac Biotech. Прививку можно будет сделать в международном терминале А.

Об этом в пятницу, 6 августа, сообщила пресс-служба Минздрава Украины в Facebook. Уточняется: укол там смогут получить украинцы, которые вылетают или прибывают через указанный аэропорт и еще не были привиты ни одной дозой.

Кроме того, иммунизированные в Жулянах на месте получат и справку 063-в о вакцинации.

С 6 по 8 августа действует такой график работы пункта в терминале А: 17:00 – 22:00.

Уточняется, что предварительно записываться на прививку не нужно, медики будут проводить вакцинацию в порядке живой очереди.

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Необходимо иметь с собой:

паспорт;

индивидуальный налоговый номер.

Гражданам не обязательно иметь подписанную декларацию с семейным врачом. Кроме того, не нужно специально проходить обследование, мерить давление, сдавать анализы, в том числе ПЦР-тест или тест на антитела к SARS-CoV-2.

Напомним, что в Киеве за 5 августа официально было выявлено 164 новых случая COVID-19. А всего в Украине за прошлые сутки – 1081 случай.

За четверг был установлен новый рекорд по количеству вакцинированных. Прививку в этот день сделали 167 383 украинца (из них первую дозу 98 447, вторую – 68 936 человек).

В Украине начинают поoщрять граждан вакцинироватьcя от COVID-19. В чаcтности, в Киеве привитым в ТРЦ Blockbuster Mall будут раздавать билеты на футбольные матчи.

Как ранее писал OBOZREVATEL, центр вакцинации от коронавируса 6 августа открыли также в аэропорту "Львов" имени Даниила Галицкого. Прививки будут делать людям, которые прилетают во Львов и улетают из города.