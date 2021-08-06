В Киеве за сутки уменьшилось количество новых случаев COVID-19

Олег Тимченко
Олег Тимченко
Covid
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Столица осталась в 'зеленой' зоне карантина

В Киеве 5 августа зарегистрировали 164 новых случая COVID-19. Всего в Украине за прошлые сутки болезнь подтвердили у 1081 гражданина.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства охраны здоровья Украины. Наибольшее количество случаев зафиксировано в Киеве (164), Херсонской (95), Одесской (92), Харьковской (83) и Львовской (64) областях.

Среди новых больных – 74 ребенка и 32 медика. Госпитализировали 516 человека, летальных случаев – 16. На утро 6 августа общее количество заражений достигло 2 257 478 человек, выздоровели – 2 189 293.

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Статистика COVID-19 в Украине.

Отметим, по состоянию на пятницу, 6 августа, коронавирусом в Украине и мире заразились более 201,6 млн человек. За минувший день выявили 704 801 новых инфицированных, умерли еще 10 392. Всего от болезни скончались более 4,2 млн пациентов.

При этом выздоровели более 181,4 млн. За сутки больше всего новых зараженных COVID-19 выявили в США – 120 тыс., Индии – 45 тыс. и Бразилии – 42 тыс.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве 4 августа зарегистрировали 187 новых случаев COVID-19.

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