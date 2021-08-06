В Украине зафиксировано свыше 1000 новых случаев COVID-19, за сутки умерли 16 человек

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Covid
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Лечение коронавируса в Украине

По состоянию на утро пятницы, 6 августа, в Украине официально подтверждено 2 257 478 случаев коронавирусной инфекции. Обнаружено за прошедшие сутки 1081 заболевших, из них 74 – дети. Госпитализировали 516 пациентов.

От COVID-19 в стране умерли уже 53 065 человек (+16 за сутки), выздоровели 2 189 293 (+478). Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (164), Херсонской (95), Одесской (92), Харьковской (83) и Львовской (64) областях.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

  • г. Киев – 164 случая;

  • Винницкая область – 46 случаев;

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  • Волынская область – 9 случаев;

  • Днепропетровская область – 54 случая;

  • Донецкая область – 57 случаев;

  • Житомирская область – 17 случаев;

  • Закарпатская область – 11 случаев;

  • Запорожская область – 43 случая;

  • Ивано-Франковская область – 16 случаев;

  • Киевская область – 54 случая;

  • Кировоградская область – 6 случаев;

  • Луганская область – 25 случаев;

  • Львовская область – 64 случая;

  • Николаевская область – 13 случаев;

  • Одесская область – 92 случая;

  • Полтавская область – 23 случая;

  • Ривненская область – 16 случаев;

  • Сумская область – 49 случаев;

  • Тернопольская область – 32 случая;

  • Харьковская область – 83 случая;

  • Херсонская область – 95 случаев;

  • Хмельницкая область – 37 случаев;

  • Черкасская область – 26 случаев;

  • Черновицкая область – 24 случая;

  • Черниговская область – 25 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

За сутки заболели более тысячи человек

За минувшие сутки был установлен новый рекорд по количеству вакцинированных. Прививку сделали 167 383 человека. Одну дозу получили 98 447 человек, полностью иммунизировали – 68 936 человек.

С начала кампании по вакцинации было привито 3 953 542 человека, из них получили одну дозу – 3 953 540 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 2 284 166 людей. Всего сделали 6 237 706 прививок.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Минздраве заявили, что вводить локдаун в стране в ближайшее время не будут. Вместе с тем, в Украине продлят общенациональный карантин.

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