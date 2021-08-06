В Украине зафиксировано свыше 1000 новых случаев COVID-19, за сутки умерли 16 человек

По состоянию на утро пятницы, 6 августа, в Украине официально подтверждено 2 257 478 случаев коронавирусной инфекции. Обнаружено за прошедшие сутки 1081 заболевших, из них 74 – дети. Госпитализировали 516 пациентов.

От COVID-19 в стране умерли уже 53 065 человек (+16 за сутки), выздоровели 2 189 293 (+478). Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (164), Херсонской (95), Одесской (92), Харьковской (83) и Львовской (64) областях.

г. Киев – 164 случая;

Винницкая область – 46 случаев;

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Волынская область – 9 случаев;

Днепропетровская область – 54 случая;

Донецкая область – 57 случаев;

Житомирская область – 17 случаев;

Закарпатская область – 11 случаев;

Запорожская область – 43 случая;

Ивано-Франковская область – 16 случаев;

Киевская область – 54 случая;

Кировоградская область – 6 случаев;

Луганская область – 25 случаев;

Львовская область – 64 случая;

Николаевская область – 13 случаев;

Одесская область – 92 случая;

Полтавская область – 23 случая;

Ривненская область – 16 случаев;

Сумская область – 49 случаев;

Тернопольская область – 32 случая;

Харьковская область – 83 случая;

Херсонская область – 95 случаев;

Хмельницкая область – 37 случаев;

Черкасская область – 26 случаев;

Черновицкая область – 24 случая;

Черниговская область – 25 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

За минувшие сутки был установлен новый рекорд по количеству вакцинированных. Прививку сделали 167 383 человека. Одну дозу получили 98 447 человек, полностью иммунизировали – 68 936 человек.

С начала кампании по вакцинации было привито 3 953 542 человека, из них получили одну дозу – 3 953 540 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 2 284 166 людей. Всего сделали 6 237 706 прививок.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Минздраве заявили, что вводить локдаун в стране в ближайшее время не будут. Вместе с тем, в Украине продлят общенациональный карантин.