В Греции ввели комендантский час на двух островах из-за вспышки COVID-19
На острове Закинф и в городе Ханья на Крите (Греция) с пятницы, 6 августа, введут комендантский час – запрет жителям покидать свои дома без крайней необходимости. Такие ограничения связаны со вспышками COVID-19 в регионах.
Об этом сообщило агенство Reuters. Комендантский час будет действовать в ночное время. Кроме того, власти ввели на этих островах, популярных среди туристов, 24-часовой запрет на музыку во всех развлекательных заведениях.
Власти надеются, что это поможет сдержать распространение коронавируса. Ограничения будут действовать до 13 августа.
Отмечается, что на острове Закинф в западной Греции эпидемиологическая нагрузка увеличилась на 69% по сравнению с неделей ранее. В Ханье количество заражений также резко выросло – на 54%.
Ограничения включают ночной комендантский час и полный запрет на музыку .
"Мы призываем жителей и посетителей этих территорий полностью соблюдать меры по ограничению распространения вируса", – обратились в Агентстве гражданской защиты Греции.
Добавим, что в среду, 4 августа, в Греции официально подтвердили 2856 новых случаев COVID-19 и 16 смертей, связанных с коронавирусом.
Общее количество случаев коронавирусной инфекции с момента выявления первого инфицированного (в феврале 2020 года) составило 503 885.
Напомним, что в июле на площади Конституции в центре Афин (Греция) люди устроили протест против принятых тогда мер для удерживания распространения коронавируса, включая обязательную вакцинацию.
Как писал OBOZREVATEL:
Тем временем в США выступили против рекомендации Всемирной организации здравоохранения о введении временного моратория на вакцинацию третьей дозой. В Белом доме считают такую меру неправильной.
А в Израиле заявили об ужесточении карантинных ограничений. Это связано с увеличением количества больных COVID-19 в последнее время и распространением штамма Дельта.
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