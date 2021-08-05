В Греции ввели комендантский час на двух островах из-за вспышки COVID-19

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Covid
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В Греции ужесточили карантин

На острове Закинф и в городе Ханья на Крите (Греция) с пятницы, 6 августа, введут комендантский час – запрет жителям покидать свои дома без крайней необходимости. Такие ограничения связаны со вспышками COVID-19 в регионах.

Об этом сообщило агенство Reuters. Комендантский час будет действовать в ночное время. Кроме того, власти ввели на этих островах, популярных среди туристов, 24-часовой запрет на музыку во всех развлекательных заведениях.

Власти надеются, что это поможет сдержать распространение коронавируса. Ограничения будут действовать до 13 августа.

Отмечается, что на острове Закинф в западной Греции эпидемиологическая нагрузка увеличилась на 69% по сравнению с неделей ранее. В Ханье количество заражений также резко выросло – на 54%.

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Ограничения включают ночной комендантский час и полный запрет на музыку .

"Мы призываем жителей и посетителей этих территорий полностью соблюдать меры по ограничению распространения вируса", – обратились в Агентстве гражданской защиты Греции.

Скриншот
Ханья на карте

Добавим, что в среду, 4 августа, в Греции официально подтвердили 2856 новых случаев COVID-19 и 16 смертей, связанных с коронавирусом.

Общее количество случаев коронавирусной инфекции с момента выявления первого инфицированного (в феврале 2020 года) составило 503 885.

Статистика по COVID-19 в Греции на 5 августа
Новые случаи заражений, зафиксированные за сутки
Динамика летальных случаев

Напомним, что в июле на площади Конституции в центре Афин (Греция) люди устроили протест против принятых тогда мер для удерживания распространения коронавируса, включая обязательную вакцинацию.

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