В Израиле усилят карантин из-за штамма Дельта: все ограничения

Власти Израиля во вторник, 3 августа, заявили об ужесточении карантинных ограничений. Это связано с увеличением количества больных COVID-19 в последние дни и распространением штамма коронавируса Дельта.

Так, с 8 августа в стране будут введены "пропуска здоровья" в общественных местах, где находится более 100 человек в закрытом помещении. Также граждан обяжут носить защитные маски на мероприятиях на открытом воздухе с таким же количеством посетителей, пишет Le Figaro.

Кроме того, в Израиле введут обязательный карантин для людей, которые возвращаются после путешествий из большинства стран мира вне зависимости от наличия прививки от коронавируса. Период карантина был сокращен с 10 до семи дней при наличии отрицательного теста на COVID-19. Новые ограничения вступят в силу в воскресенье после заседания Кабинета министров.

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С начала пандемии в Израиле зафиксировали 882 798 случаев заражения коронавирусом, из них умерли 6 495 человек, выздоровели 853 260 больных. Остальные продолжают бороться с вирусом. За минувшие сутки в стране обнаружили 3 148 новых больных, от COVID-19 умерли еще восемь человек. Об этом свидетельствуют данные онлайн-счетчика Worldometers.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Израиль первым в мире начал вакцинацию от COVID-19 третьей дозой препарата Pfizer/BioNTech. Делать ее предлагают людям старше 60 лет.