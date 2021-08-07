Бразилия отказалась прививать своих граждан российским "Спутником"
Поставки 37 млн доз российской вакцины "Спутник V" против коронавируса в Бразилию сорвались. Так, северо-восточные штаты страны отказались от препарата производства РФ в связи с ограничениями национального регулятора лекарственных средств Anvisa.
Как передает Deutsche Welle, о планах отказаться от закупки российской вакцины в четверг, 4 августа, сообщил губернатор штата Пиауи Веллингтон Диас по итогам встречи с представителями Российского фонда прямых инвестиций. РФПИ, как известно, занимается продвижением "Спутника" на международном рынке.
В ответ в РФПИ заявили, что 37 млн доз перенаправят в три страны: Мексику, Боливию и Аргентину. Вакцина все равно будет "зарезервирована" – если власти Бразилии изменят свое решение, то смогут получить необходимое количество "Спутника".
Отказ Бразилии от препарата поясняется тем, что "Спутник V" не прошел одобрение Anvisa для применения в чрезвычайных ситуациях в целях профилактики COVID-19.
Как передавала газета The Rio Times, первая партия вакцины должна была прибыть из РФ в Бразилию самолетом 28 июля.
Напомним, что в июне правительство Гватемалы попросило Россию вернуть деньги, выплаченные за вакцину от коронавируса "Спутник V". Такое решение приняли из-за задержек поставок препарата.
Как ранее сообщал OBOZREVATEL:
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус предупредил о "периоде реальной опасности", в который уже вступило человечество на фоне пандемии COVID-19.
Так, в организации считают, что многие успехи борьбы с коронавирусом подрывают штамм Дельта, непоследовательные шаги некоторых стран и несправедливая вакцинация.
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