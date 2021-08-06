Глава ВОЗ заявил, что мир вступил в период "реальной опасности"

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Covid
2 минуты
849
Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус высказался о пандемии

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус предупредил о "периоде реальной опасности", в который уже вступило человечество на фоне пандемии COVID-19. Так, в организации считают, что многие успехи борьбы с коронавирусом подрывают штамм Дельта, непоследовательные шаги некоторых стран и несправедливая вакцинация.

С соответствующей речью Гебрейесус выступил в четверг, 5 августа, в начале информационной сессии государств-членов ВОЗ по COVID-19. Его цитирует пресс-служба Всемирной организации здравоохранения. Как отметил эксперт, в мире уже больше 200 млн зарегистрированных случаев заболевания, но все знают, что реальные цифры больше.

"Мир находится сейчас в периоде реальной опасности. Многие из достижений, которых мы добились, сейчас подвергаются эрозии", – сказал глава ВОЗ.

Видео дня

В этом контексте Гебрейесус напомнил о проблемах с равномерным распределением вакцин. Так, более 80% препарата "ушло в страны с высокими и средними доходами".

В итоге медицинские работники и люди, которым грозит самый высокий риск, живущие в бедных странах, так и не получили прививки, в то время как некоторые государства иммунизируют людей с низким риском серьезного течения COVID-19.

Гендиректор ВОЗ в очередной раз поддержал мораторий на бустерную вакцинацию (третьей дозой препарата) по меньшей мере до конца сентября текущего года. Так вакцину можно будет перенаправить в страны, у которых мало препарата.

Также в странах с низким уровнем доходов наблюдается недостаточный уровень тестирования – менее 2% от показателей в странах с высоким уровнем доходов.

"Это оставляет нас слепыми касательно понимания того, где обитает болезнь и появляются ли новые, более опасные варианты", – отметил глава Всемирной организации здравоохранения.

Карта распространения коронавируса в мире:

Как писал OBOZREVATEL:

disclaimer_icon

Важно: контент, размещенный на данной странице OBOZREVATEL, является результатом творческих исследований автора: он может не иметь медицинского образования или научной степени. Текст не проверяется специалистом в области медицины на предмет точности, сбалансированности, объективности. Некоторые публикации содержат подробности лечения или применения лекарственных препаратов. Данная информация не является руководством к действию и должна быть использована только после обсуждения с вашим лечащим врачом. OBOZREVATEL не призывает применять или распространять какие-либо лекарственные препараты, способы лечения и виды медицинских услуг.

Что нужно знать о вакцинации против COVID-19

Записаться на вакцинацию:Как записаться в очередь на вакцинацию от COVID-19 в Украине
Побочные эффекты:Ляшко назвал основные побочные эффекты после вакцинации против COVID-19
Тест на антитела:Надо ли перед вакцинацией сдавать тест на антитела: в Минздраве дали ответ
Вакцина NovaVax:Вакцина NovaVax показала эффективность 96%: ее получит Украина
Вакцинация в Украине и миреКоронавирусПЦР тесткоронавирусВсемирная организация здравоохранения (ВОЗ)Вакцина от коронавирусаТедрос Аданом Гебрейесус