Глава ВОЗ заявил, что мир вступил в период "реальной опасности"

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус предупредил о "периоде реальной опасности", в который уже вступило человечество на фоне пандемии COVID-19. Так, в организации считают, что многие успехи борьбы с коронавирусом подрывают штамм Дельта, непоследовательные шаги некоторых стран и несправедливая вакцинация.

С соответствующей речью Гебрейесус выступил в четверг, 5 августа, в начале информационной сессии государств-членов ВОЗ по COVID-19. Его цитирует пресс-служба Всемирной организации здравоохранения. Как отметил эксперт, в мире уже больше 200 млн зарегистрированных случаев заболевания, но все знают, что реальные цифры больше.

"Мир находится сейчас в периоде реальной опасности. Многие из достижений, которых мы добились, сейчас подвергаются эрозии", – сказал глава ВОЗ.

Видео дня

В этом контексте Гебрейесус напомнил о проблемах с равномерным распределением вакцин. Так, более 80% препарата "ушло в страны с высокими и средними доходами".

В итоге медицинские работники и люди, которым грозит самый высокий риск, живущие в бедных странах, так и не получили прививки, в то время как некоторые государства иммунизируют людей с низким риском серьезного течения COVID-19.

Гендиректор ВОЗ в очередной раз поддержал мораторий на бустерную вакцинацию (третьей дозой препарата) по меньшей мере до конца сентября текущего года. Так вакцину можно будет перенаправить в страны, у которых мало препарата.

Также в странах с низким уровнем доходов наблюдается недостаточный уровень тестирования – менее 2% от показателей в странах с высоким уровнем доходов.

"Это оставляет нас слепыми касательно понимания того, где обитает болезнь и появляются ли новые, более опасные варианты", – отметил глава Всемирной организации здравоохранения.

Карта распространения коронавируса в мире:

Как писал OBOZREVATEL:

США решили не поддерживать призыв Всемирной организации здравоохранения о введении временного моратория на вакцинацию от коронавируса третьей дозой. В Белом доме считают такую меру неправильной.