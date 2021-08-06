Глава ВОЗ заявил, что мир вступил в период "реальной опасности"
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус предупредил о "периоде реальной опасности", в который уже вступило человечество на фоне пандемии COVID-19. Так, в организации считают, что многие успехи борьбы с коронавирусом подрывают штамм Дельта, непоследовательные шаги некоторых стран и несправедливая вакцинация.
С соответствующей речью Гебрейесус выступил в четверг, 5 августа, в начале информационной сессии государств-членов ВОЗ по COVID-19. Его цитирует пресс-служба Всемирной организации здравоохранения. Как отметил эксперт, в мире уже больше 200 млн зарегистрированных случаев заболевания, но все знают, что реальные цифры больше.
"Мир находится сейчас в периоде реальной опасности. Многие из достижений, которых мы добились, сейчас подвергаются эрозии", – сказал глава ВОЗ.
В этом контексте Гебрейесус напомнил о проблемах с равномерным распределением вакцин. Так, более 80% препарата "ушло в страны с высокими и средними доходами".
В итоге медицинские работники и люди, которым грозит самый высокий риск, живущие в бедных странах, так и не получили прививки, в то время как некоторые государства иммунизируют людей с низким риском серьезного течения COVID-19.
Гендиректор ВОЗ в очередной раз поддержал мораторий на бустерную вакцинацию (третьей дозой препарата) по меньшей мере до конца сентября текущего года. Так вакцину можно будет перенаправить в страны, у которых мало препарата.
Также в странах с низким уровнем доходов наблюдается недостаточный уровень тестирования – менее 2% от показателей в странах с высоким уровнем доходов.
"Это оставляет нас слепыми касательно понимания того, где обитает болезнь и появляются ли новые, более опасные варианты", – отметил глава Всемирной организации здравоохранения.
Карта распространения коронавируса в мире:
Как писал OBOZREVATEL:
США решили не поддерживать призыв Всемирной организации здравоохранения о введении временного моратория на вакцинацию от коронавируса третьей дозой. В Белом доме считают такую меру неправильной.
В ВОЗ ранее заявляли, что в мире может появиться более опасный штамм коронавируса. Новый вид, вероятно, научится "обходить" вакцины.
Также в ВОЗ спрогнозировали, что конец пандемии наступит не ранее, чем в середине 2022 года. Для этого нужно вакцинировать около 70% населения во всех странах.
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