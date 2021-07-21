В ВОЗ предупредили о появлении опасного штамма COVID-19: 'научится' обходить прививки

В мире может появиться более опасный штамм коронавируса. Новый вид вероятно научиться обходить вакцины, которые сейчас создаются против болезни.

Такое опасение выразил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус. Об этом он сказал, выступая на 138-й сессии Международного олимпийского комитета в Токио (Япония).

"Появляются другие виды, которые являются даже потенциально более опасными, чем штамм Дельта, который приводит сейчас к разрушающим последствиям", – подчеркнул он.

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Глава ВОЗ предупредил, что более опасный штамм коронавируса может вернуть мир к началу пандемии.

"Чем больше вариантов, тем выше шанс, что один из них сможет увернуться от вакцин – и мы все вернемся в самое начало… Пандемия – это испытание, мир с ним не справляется. За время моего выступления сто людей умрут от COVID-19", – говорил Гебрейесус.

Он добавил, что пандемию COVID-19 можно будет остановить, если прививки получат значительное число людей в мире. По его словам, до конца 2021 года вакцину должны получить 40% жителей каждой страны, а к середине следующего года – по меньшей мере 70%.

Как сообщал OBOZREVATEL, генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что мир находится на ранней стадии начала третьей волны заболеваемости COVID-19. В странах фиксируют рост количества случаев заражений, несмотря на вакцинацию.