Пандемия COVID-19 не закончится до середины 2022 года – ВОЗ

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) спрогнозировали, что конец пандемии коронавируса наступит не ранее, чем в середине 2022 года, однако и это не окончательный срок. Для того, чтобы миру удалось победить болезнь, во всех странах необходимо вакцинировать 70% населения.

Такое заявление в среду сделал глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус. Его слова процитировали в пресс-службе организации.

Гебрейесус отметил, что на данный момент нужно решить проблему вакцинального неравенства, которая существует в мире. На сегодня на планете распределены больше 3,5 млрд доз вакцин, но более 75% приходятся всего на 10 стран. "Я знаю, что нам это под силу, и рассчитываю на решительную поддержку со стороны частного сектора", – сказал он.

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По словам главы ВОЗ, глобальной целью, которая стоит сейчас, является иммунизация 10% населения каждого государства до сентября текущего года. К концу 2021-го этот показатель должен составить 40%.

"Чтобы реализовать эти цели, нам нужно 11 млрд доз вакцин. Для ликвидации текущего дефицита поставок крайне важно делиться имеющимися дозами. Однако это – краткосрочное решение", – подчеркнул Гебрейесус.

Он добавил, что для ускорения процесса иммунизации нужно наращивать производство вакцин и обеспечивать ими страны с более низким уровнем дохода.

Напомним, ранее глава ВОЗ заявил, что мир находится на ранней стадии начала третьей волны заболеваемости COVID-19. В странах фиксируют рост количества случаев заражений, несмотря на вакцинацию.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ВОЗ предупредили, что в мире может появиться более опасный штамм коронавируса. Новый вид, вероятно, научится обходить вакцины, которые сейчас создаются против болезни.