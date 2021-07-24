Пандемия COVID-19 не закончится до середины 2022 года – ВОЗ
Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) спрогнозировали, что конец пандемии коронавируса наступит не ранее, чем в середине 2022 года, однако и это не окончательный срок. Для того, чтобы миру удалось победить болезнь, во всех странах необходимо вакцинировать 70% населения.
Такое заявление в среду сделал глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус. Его слова процитировали в пресс-службе организации.
Гебрейесус отметил, что на данный момент нужно решить проблему вакцинального неравенства, которая существует в мире. На сегодня на планете распределены больше 3,5 млрд доз вакцин, но более 75% приходятся всего на 10 стран. "Я знаю, что нам это под силу, и рассчитываю на решительную поддержку со стороны частного сектора", – сказал он.
По словам главы ВОЗ, глобальной целью, которая стоит сейчас, является иммунизация 10% населения каждого государства до сентября текущего года. К концу 2021-го этот показатель должен составить 40%.
"Чтобы реализовать эти цели, нам нужно 11 млрд доз вакцин. Для ликвидации текущего дефицита поставок крайне важно делиться имеющимися дозами. Однако это – краткосрочное решение", – подчеркнул Гебрейесус.
Он добавил, что для ускорения процесса иммунизации нужно наращивать производство вакцин и обеспечивать ими страны с более низким уровнем дохода.
Напомним, ранее глава ВОЗ заявил, что мир находится на ранней стадии начала третьей волны заболеваемости COVID-19. В странах фиксируют рост количества случаев заражений, несмотря на вакцинацию.
Как сообщал OBOZREVATEL, в ВОЗ предупредили, что в мире может появиться более опасный штамм коронавируса. Новый вид, вероятно, научится обходить вакцины, которые сейчас создаются против болезни.
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