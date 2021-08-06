Когда достигается самый высокий уровень защиты от COVID-19 после прививки: ответ Минздрава

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Covid
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Пандемия коронавируса в Украине

Самого высокого уровня защиты от коронавирусной инфекции можно достигнуть с помощью полной вакцинации. Она защищает от новых штаммов коронавируса, включая вариант Дельта.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины. Такие данные опубликовало Европейское агентство по лекарственным средствам и Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (EMA).

Отмечается, что "высокий уровень защиты" достигается от 7 до 14 дней после последней введенной дозы вакцины. В EMA рекомендовали всем гражданам соблюдать правила безопасности и продолжать носить маски, сохранять социальную дистанцию, даже несмотря на полный курс вакцинации.

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На данный момент в Украине делают прививки от коронавируса такими вакцинами: Comirnaty Pfizer&BioNTech, CoronaVac Sinovac Biotech и Oxford AstraZeneca.

Отметим, что вакцинация проходит препаратами, которые требуют введения двух доз с интервалом примерно месяц и более. Получать вторую прививку раньше или позже рекомендуют только в случае крайней необходимости. Прививку второй дозой желательно делать в определенный срок, в зависимости от вакцины.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, во Львове в аэропорту "Львов" имени Даниила Галицкого открыли центр вакцинации от коронавируса. Прививки будут делать людям, которые прилетают во Львов и улетают из города.

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