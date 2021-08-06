В Минздраве рассказали, когда можно делать прививку переболевшим COVID-19

Делать прививку от коронавируса можно сразу после перенесенной болезни. Полгода для этого ждать не нужно.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко в эфире телеканала "Украина 24". Он объяснил, что рекомендация подождать полгода была актуальна на первом этапе вакцинации в стране.

По его словам, она была связана только с ограниченным количеством завезенных тогда вакцин. Ляшко напомнил, что прививка защищает иммунитет полгода после прививки.

Глава Минздрава подчеркнул, что после выздоровления от коронавируса не нужно сдавать никаких тестов, в том числе на антитела. Он назвал это маркетинговыми ловушками.

Видео дня

На данный момент в Украине делают прививки от коронавируса такими вакцинами: Comirnaty – Pfizer&BioNTech, CoronaVac – Sinovac Biotech и Oxford – AstraZeneca.

Отметим, что вакцинация проходит препаратами, которые требуют введения двух доз с интервалом примерно месяц и более. Получать вторую прививку раньше или позже рекомендуют только в случае крайней необходимости.

Прививку второй дозой желательно делать в определенный срок, в зависимости от вакцины:

Comirnaty/Pfizer&BioNTech – через 21-28 дней;

CoronaVac/Sinovac Biotech – через 28 дней;

Oxford/AstraZeneca – через 12 недель (84 дня).

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, третью бустерную дозу вакцины от коронавируса украинцам могут начать вводить через год. До этого времени Минздрав рассчитывает получить от ВОЗ необходимую доказательную базу в эффективности ревакцинации.