В Украине могут ввести повторную вакцинацию от COVID-19: когда придется снова делать прививку
Третью (бустерную) дозу вакцины от коронавируса украинцам могут начать вводить через год. До этого времени Минздрав рассчитывает получить от ВОЗ необходимую доказательную базу в эффективности ревакцинации.
Как сообщил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин в интервью Украинскому радио, рекомендация по введению третьей дозы противовирусного препарата не является официальной. А ее влияние на организм человека еще должно пройти ряд клинических исследований.
"Мы еще не знаем, третья вакцина может служить более эффективной защитой для человека или нет. Этот вопрос находится на рассмотрении. Когда ученые соберут полную доказательную базу, представят свой отчет, а ВОЗ одобрит применение бустерной дозы, тогда мы также будем этот вопрос рассматривать. Это займет какое-то время. Поэтому, думаю, вопрос ревакцинации можно будет рассматривать лишь через год после базовой прививки", - сказал Кузин.
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