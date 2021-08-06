Дельта атаковал США: зафиксировано рекордное количество больных COVID-19 за полгода
В США за сутки зафиксировали максимальное количество новых больных коронавирусом за последние полгода. В среду, 4 августа, положительный тест на COVID-19 получили более 100 тысяч человек.
Это связано с тем, что в стране распространился штамм коронавируса Дельта. Больше всего от варианта пострадала Флорида и другие штаты с более низкими показателями вакцинации, пишет Reuters.
Среднее число новых случаев коронавируса, зарегистрированные за минувшую неделю, достигло почти 95 тысяч. Это в пять раз больше, чем статистика больных за месяц.
Меньше всего человек в США вакцинировали во Флориде, Техасе, Миссури, Арканзасе, Луизиане, Алабаме и Миссисипи. На эти штаты приходится половина новых случаев заражения COVID-19 и госпитализаций за последнюю неделю.
С начала пандемии коронавирусом в США заболели более 36 млн человек, из них умерли 631 879 зараженных. Выздоровели почти 30 млн. При этом больше всего случаев инфицирования пришлось на Калифорнию, Техас, Флориду и Нью-Йорк. Об этом свидетельствуют данные онлайн-счетчика Worldometers.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в США начиная с 31 июля жителям начали платить по 100 долларов за вакцинацию от коронавируса. Деньги можно получить только за первую дозу.
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