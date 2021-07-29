В США будут платить по $100 за прививку от коронавируса

В Нью-Йорке (США) начиная с субботы, 31 июля, жителям будут платить по 100 долларов за вакцинацию от коронавируса. Деньги можно получить только за первую дозу.

Это касается любого человека, который посетит городской центр вакцинации. Нововведение анонсировал мэр Нью-Йорка Билл де Блазио, передает NBC.

Выплачивать вознаграждение за вакцинацию предложили через несколько дней после того, как местные власти объявили, что все рабочие должны получить прививку или проходить строгие еженедельные протоколы тестирования на COVID-19.

Это также произошло на фоне резкого роста количества случаев коронавируса в Нью-Йорке, вызванного штаммом Дельта. Согласно данным Департамента здравоохранения штата, полностью вакцинированы уже от 45% до 65% жителей города.

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Отметим, что согласно данным онлайн-счетчика Worldometers, с начала пандемии в Нью-Йорке заболели более 2,2 млн человек, умерли от осложнений коронавируса 54 218 зараженных, выздоровели более 2 млн пациентов.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в США вернули обязательный масочный режим для вакцинированных от коронавируса. Такое усиление карантинных ограничений ввели американские Центры по контролю и профилактике заболеваний.