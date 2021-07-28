В США вернули обязательный масочный режим для вакцинированных

Американцы, полностью вакцинировались от COVID-19, должны вернуться к ношению масок в закрытых общественных местах в тех регионах страны, где коронавирус, особенно штамм Delta, стремительно распространяется. Такое усиление карантинных ограничений ввела власти США.

Об этом сообщило издание Reuters. Отмечается, что американские Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) также рекомендовали всем ученикам и учителям школ, воспитанникам и работникам детских садов тоже носить маски независимо от статуса вакцинации. CDC отметили, что осенью дети смогут вернуться к привычной формы обучения только при условии надлежащей стратегии профилактики.

Такие изменения означают отмены сообщение CDC, сделанное в мае этого года. Агентство тогда заявила, что полностью вакцинированным людям не нужно носить маски на открытом воздухе, и они могут избегать их ношения в помещении в большинстве мест.

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Сейчас Соединенные Штаты лидируют по среднесуточной количеством новых заболеваний, составляет каждый девятый случай, который ежедневно регистрируется во всем мире.

"В районах со значительным и высоким уровнем передачи, CDC рекомендует полностью вакцинированным лицам носить маску в общественных помещениях, чтобы предотвратить распространение Дельты и защитить других", - заявили в агентстве ..

Доктор Дэвид Дуди, эпидемиолог из Университета Джона Хопкинса, сказал, что заставило руководство CDC к такому шагу.

"Мы наблюдаем удвоение количества случаев каждые 10 дней или около того", - сказал он.

В то же время новые рекомендации CDC не являются обязательными для выполнения, и многие американцы могут не соблюдать их. По крайней мере восемь штатов запрещают школам требовать масочный режим.

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