В США вернули обязательный масочный режим для вакцинированных
Американцы, полностью вакцинировались от COVID-19, должны вернуться к ношению масок в закрытых общественных местах в тех регионах страны, где коронавирус, особенно штамм Delta, стремительно распространяется. Такое усиление карантинных ограничений ввела власти США.
Об этом сообщило издание Reuters. Отмечается, что американские Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) также рекомендовали всем ученикам и учителям школ, воспитанникам и работникам детских садов тоже носить маски независимо от статуса вакцинации. CDC отметили, что осенью дети смогут вернуться к привычной формы обучения только при условии надлежащей стратегии профилактики.
Такие изменения означают отмены сообщение CDC, сделанное в мае этого года. Агентство тогда заявила, что полностью вакцинированным людям не нужно носить маски на открытом воздухе, и они могут избегать их ношения в помещении в большинстве мест.
Сейчас Соединенные Штаты лидируют по среднесуточной количеством новых заболеваний, составляет каждый девятый случай, который ежедневно регистрируется во всем мире.
"В районах со значительным и высоким уровнем передачи, CDC рекомендует полностью вакцинированным лицам носить маску в общественных помещениях, чтобы предотвратить распространение Дельты и защитить других", - заявили в агентстве ..
Доктор Дэвид Дуди, эпидемиолог из Университета Джона Хопкинса, сказал, что заставило руководство CDC к такому шагу.
"Мы наблюдаем удвоение количества случаев каждые 10 дней или около того", - сказал он.
В то же время новые рекомендации CDC не являются обязательными для выполнения, и многие американцы могут не соблюдать их. По крайней мере восемь штатов запрещают школам требовать масочный режим.
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