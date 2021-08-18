Хроника коронавируса на 18 августа: за сутки умерли почти 10 тысяч зараженных

По состоянию на вторник, 17 августа, коронавирусом в Украине и мире заразились более 209,3 млн человек. За минувший день выявили 645 515 новых инфицированных, умерли еще 9907. Всего от болезни скончались более 4,3 млн пациентов.

При этом выздоровели более 187,6 млн. За сутки больше всего новых зараженных COVID-19 выявили в США – 137 тыс., Иране – 50 тыс. и Бразилии – 38 тыс.

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Что важно знать об атаке коронавируса:

2 267 219 случаев заражения с начала пандемии было подтверждено в Украине, из этого количества 53 296 заболевших умерли, а 2 197 508 пациентов вылечились.

Украинцы, которые сделают прививку от коронавируса со среды, 18 августа, по понедельник, 23 августа, могут получить бесплатный билет на концерт в киевском НСК "Олимпийский" . Мероприятие там состоится 24 августа, в День Независимости Украины .

В Украине начали тестировать COVID-сертификаты на платформе Android в приложении Дія. Проверить, как работает система смогут граждане, которые прошли полный курс вакцинации.

Еще в трех странах определились, какие группы населения должны получить третью дозу вакцины от коронавируса . Речь идет о США, Чили и Уругвае.

В Минздраве рассказали, сколько украинцев уже вакцинированы против COVID-19. По словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, с начала кампании 14% взрослого населения сделали первую прививку от коронавируса. Всего в Украине было вакцинировано 4 793 098 человек.