В Украине зафиксировано свыше 1400 новых случаев COVID-19 за сутки
По состоянию на утро среды, 18 августа, в Украине официально подтверждено 2 268 666случаев коронавирусной инфекции. Обнаружено за прошедшие сутки 1447 заболевших, из них 104 – дети. Госпитализировали 677 пациентов.
От COVID-19 в стране умерли уже 53 336тчеловек (+40 за сутки), выздоровели 2 198 220 (+712). Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (181), Донецкой (155), Одесской (130), Днепропетровской (93) и Харьковской (89) областях.Количество заболеваний в регионах за сутки:
г. Киев – 181 случай;
Винницкая область – 52 случая;
Волынская область – 13 случаев;
Днепропетровская область – 93 случая;
Донецкая область – 155 случаев;
Житомирская область – 38 случаев;
Закарпатская область – 17 случаев;
Запорожская область – 51 случай;
Ивано-Франковская область – 23 случая;
Киевская область – 54 случая;
Кировоградская область – 8 случаев;
Луганская область – 65 случаев;
Львовская область – 35 случаев;
Николаевская область – 19 случаев;
Одесская область – 130 случаев;
Полтавская область – 44 случая;
Ривненская область – 31 случай;
Сумская область – 33 случая;
Тернопольская область – 47 случаев;
Харьковская область – 89 случаев;
Херсонская область – 76 случаев;
Хмельницкая область – 45 случаев;
Черкасская область – 62 случая;
Черновицкая область – 58 случаев;
Черниговская область – 28 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
За минувшие сутки 118 594 человека были вакцинированы от COVID-19. Одну дозу получил 58 441 человек, полностью иммунизированы – 60153 человека.
С начала прививочной кампании привито 4 851 541 человек, из них получили одну дозу – 4 581 539 человек полностью иммунизированы и получили две дозы – 2 851 458 человек. Всего сделано 7 702 997 прививок.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Украине начали тестировать COVID-сертификаты на платформе Android в приложении Дія. Проверить, как работает система смогут граждане, которые прошли полный курс вакцинации.
Важно: контент, размещенный на данной странице OBOZREVATEL, является результатом творческих исследований автора: он может не иметь медицинского образования или научной степени. Текст не проверяется специалистом в области медицины на предмет точности, сбалансированности, объективности. Некоторые публикации содержат подробности лечения или применения лекарственных препаратов. Данная информация не является руководством к действию и должна быть использована только после обсуждения с вашим лечащим врачом. OBOZREVATEL не призывает применять или распространять какие-либо лекарственные препараты, способы лечения и виды медицинских услуг.