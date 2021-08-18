В Украине зафиксировано свыше 1400 новых случаев COVID-19 за сутки

По состоянию на утро среды, 18 августа, в Украине официально подтверждено 2 268 666случаев коронавирусной инфекции. Обнаружено за прошедшие сутки 1447 заболевших, из них 104 – дети. Госпитализировали 677 пациентов.

От COVID-19 в стране умерли уже 53 336тчеловек (+40 за сутки), выздоровели 2 198 220 (+712). Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (181), Донецкой (155), Одесской (130), Днепропетровской (93) и Харьковской (89) областях.

г. Киев – 181 случай;

Винницкая область – 52 случая;

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Волынская область – 13 случаев;

Днепропетровская область – 93 случая;

Донецкая область – 155 случаев;

Житомирская область – 38 случаев;

Закарпатская область – 17 случаев;

Запорожская область – 51 случай;

Ивано-Франковская область – 23 случая;

Киевская область – 54 случая;

Кировоградская область – 8 случаев;

Луганская область – 65 случаев;

Львовская область – 35 случаев;

Николаевская область – 19 случаев;

Одесская область – 130 случаев;

Полтавская область – 44 случая;

Ривненская область – 31 случай;

Сумская область – 33 случая;

Тернопольская область – 47 случаев;

Харьковская область – 89 случаев;

Херсонская область – 76 случаев;

Хмельницкая область – 45 случаев;

Черкасская область – 62 случая;

Черновицкая область – 58 случаев;

Черниговская область – 28 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

За минувшие сутки 118 594 человека были вакцинированы от COVID-19. Одну дозу получил 58 441 человек, полностью иммунизированы – 60153 человека.

С начала прививочной кампании привито 4 851 541 человек, из них получили одну дозу – 4 581 539 человек полностью иммунизированы и получили две дозы – 2 851 458 человек. Всего сделано 7 702 997 прививок.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Украине начали тестировать COVID-сертификаты на платформе Android в приложении Дія. Проверить, как работает система смогут граждане, которые прошли полный курс вакцинации.