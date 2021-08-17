В Дії начали тестировать COVID-сертификаты на базе Android: как проверить документ
В Украине начали тестировать COVID-сертификаты на платформе Android в приложении Дія. Проверить, как работает система смогут граждане, которые прошли полный курс вакцинации.
Об этом сообщается на сайте Министерства цифровой трансформации. Новая версия приложения была подтверждена после выполнения требований Google, касающихся прав доступа к информации по коронавирусу.
В ведомстве отметили, что сертификаты будут работать, как и другие документы в Дії. Проверить их действительность можно будет при помощи QR-кода.
Также позднее сертификат можно будет сгенерировать после негативного результата ПЦР-теста или в случае выздоровления после коронавируса.
Напомним, что на прошлой неделе начался завершающий этап внедрения Украины в европейскую инфраструктуру COVID-сертификатов. Ранее была согласована политическая часть, когда Еврокомиссия приняла украинские сертификаты.
Как сообщал OBOZREVATEL, в начале июля COVID-сертификаты начали тестировать на платформе iOS.
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