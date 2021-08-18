Кабмин смягчил условия въезда в Украину для иностранцев: что изменилось

Кабинет министров Украины упростил въезд в страну для иностранцев. Теперь пускать будут даже тех, кто получил хотя бы одну дозу вакцины.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства 18 августа, передает "Сегодня". Издание также опубликовало постановление правительства (чтобы посмотреть его, доскролльте страницу до конца).

Согласно новым правилам, иностранцами или лицам без гражданства для въезда на территорию нашей страны необходим:

отрицательный результат ПЦР-теста или экспресс-теста на антиген;

документ, который подтверждает получение хотя бы одной дозы вакцины, включенной в перечень Всемирной организации здравоохранения.

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Ранее Украине ужесточила правила пересечения границы. Невакцинированные иностранцы и граждане страны тогда должны были сдать тест на коронавирус и проходить 14-дневную самоизоляцию.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Минздраве назвали условия для ужесточения карантина в стране. Его могут усилить в случае роста заболеваемости или снижения количества тестирования.