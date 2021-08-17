В Минздраве рассказали, когда могут усилить карантин в Украине, и назвали условия

В Украине по состоянию на 17 августа действует "зеленый" уровень эпидемической опасности. Карантин могут усилить в случае, если заболеваемость коронавирусом будет расти или количество тестирований на COVID-19 будет падать.

Так, вся страна вернется к "желтому" уровню, если за две недели будет выявлено более 75 зараженных на 100 тысяч населения. Этот или любой другой признак должен сохранятся в течение трех дней, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Ограничения также усилят до "желтых", если коэффициент обнаружения больных COVID-19 с помощью ПЦР и экспресс-тестов превысит четыре процента или же количество тестирований будет ниже 300 на 100 тысяч населения за семь дней. Также поводом может стать наличие оснований для установления "красного" уровня карантина на территории хотя бы одного региона.

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Прогнозируется, что в ближайшие дни ситуация с коронавирусом в Украине не будет ухудшаться. Однако если посмотреть на статистику за август прошлого года, мы находимся перед пиком заболеваемости.

"Оранжевый" уровень будет введен в случае, если:

загруженность коек с кислородом в области превысит 65 процентов.

Количество госпитализаций с COVID-19 или подозрением на него будет более 60 на 100 тысяч населения за семь дней.

Коефициент выявленных случаев с помощью ПЦР или экспресс-тестов превысит 20 процентов.

Будет наблюдаться рост количества госпитализаций за семь дней по сравнению с предыдущей неделей более чем на 50 процентов.

Напомним, что Кабинет министров продлил адаптивный карантин и режим чрезвычайной ситуации в Украине до 1 октября 2021 года. Такое решение было принято на заседании правительства 11 августа.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Министерство здравоохранения Украины официально разрешило комбинировать м-РНК вакцины и колоть их в последовательности Pfizer/Moderna или Moderna/Pfizer.