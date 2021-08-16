В Минздраве рассказали, когда может начаться новая вспышка COVID-19, и озвучили план по вакцинации

Прогнозируется, что в ближайшие дни ситуация с коронавирусом в Украине не будет ухудшаться. Однако если посмотреть на статистику за август прошлого года, мы находимся перед пиком заболеваемости.

Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин. По его словам, рост заболеваемости COVID-19 ожидается в октябре-ноябре 2021 года, передает "Укринформ".

Кузин рассказал, что сейчас Министерство здравоохранения Украины делает все возможное, чтобы локализовать очаги заболевания штаммом Дельта, которые есть в стране. Для этого был усилен контроль за пересечением границы. Кроме того, были введены новые алгоритмы для контроля контактов уже инфицированных людей.

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Главный санитарный врач отметил, что Дельта передается и развивается быстрее других вариантов коронавируса, поэтому его вспышка может произойти быстрее. Но на данный момент есть все возможности для того, чтобы этого не произошло. В первую очередь – это вакцинация, отметил Кузин. Он также напомнил о важности соблюдения профилактических мер во время пандемии – соблюдение социальной дистанции, использование антисептиков и защитных средств.

По словам Кузина, вспышки штамма Дельта в других странах регистрировали в организованных коллективах, образовательных учреждениях и среди туристов. Первую группу людей вакцинируют на работе, чтобы избежать распространения COVID-19. В школах и других учреждениях в Украине запретили начинать обучение, если прививку получили менее 80% педагогов.

В Минздраве рассказали, что по всей стране на данный момент работают около 300 центров вакцинации от коронавируса и более тысячи мобильных бригад. Они делают прививки людям, которые ограничены в передвижении, тяжелобольным пациентам и организованным коллективам. Кузин добавил, что количество ежедневных прививок от COVID-19 в Украине за минувшие два месяца постоянно росло. По его словам, до конца лета должны сделать минимум 10 миллионов прививок с начала кампании по вакцинации. Планируется, что к январю 2021 года вакцинируют 50% украинцев.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в крупных городах Израиля следом за Тель-Авивом появятся ночные пункты вакцинации от коронавируса. Они будут удобной альтернативой для тех людей, которые не хотят отвлекаться от работы, чтобы вакцинироваться.