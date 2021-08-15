В Израиле откроют ночные пункты вакцинации от COVID-19

В Израиле людей будут вакцинировать от коронавируса в ночное время. Ранее такая возможность уже появилась у жителей Тель-Авива. Соответствующее распоряжение дал премьер-министр страны Нафтали Беннет.

Для ставшей популярной ночной иммунизации специальные пункты вакцинации откроют в десяти крупных городах Израиля. Об этом сказано в сообщении на странице премьера в Facebook.

Такое решение Беннет принял после совещания с министром здравоохранения Ницаном Горовицем и генеральным директором министерства здравоохранения профессором Нахманом Ашем.

Места, где израильтяне смогут получить укол в ночное время суток, должны начать работу в воскресенье, 15 августа. Они будут удобной альтернативой для тех людей, которые не хотят уходить с работы для того, чтобы вакцинироваться.

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"Мы продолжим прилагать все усилия и использовать все средства, чтобы вакцинировать всех, кто хочет и может", – пообещал Беннет.

Напомним, Израиль за последнюю неделю по заболеваемости коронавирусом догнал Британию, Испанию, Францию и США. Количество новых зараженных на 1 млн население там почти достигло 600.

Как сообщал OBOZREVATEL, в некоторых странах мира начали вводить ограничения для людей, которые не привились от COVID-19. О новых правилах в разных государствах читайте по ссылке.