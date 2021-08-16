Какие вакцины от COVID-19 можно смешивать и будут ли привилегии для вакцинированных: ответ Минздрава

Министерство здравоохранения Украины официально разрешило комбинировать м-РНК вакцины и колоть их в последовательности Pfizer/Moderna или Moderna/Pfither. В то же время, в ведомстве подчеркнули, что никаких привилегий для вакцинированных украинцев пока не предвидится.

Как объяснил главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин в интервью Укринформ, данная конфигурация вакцин является безопасной, подтвержденной исследованиями. Он отдельно отметил, что смешивание препаратов разрешено и в том случае, если первый укол был введен препарата AstraZeneca, тогда вторую дозу разрешено делать м-РНК вакциной.

Принимать решение о взаимозамещении вакцин в каждом отдельном случае будет врач, но не пациент, подчеркнул представитель Минздрава.

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Кузин рассказал, что причины, по которым разрешено смешивать вакцины также прописаны в отдельных документах.

"Например, после введения первой дозы того или иного препарата пациент отреагировал нестандартно - у него появилась аллергия или другие тревожные симптомы. В этом случае врач должен дать медицинское заключение, что данному человеку можно и даже необходимо в следующий раз уколоть другой препарат. Также, заменять вакцины разрешается в том случае, если человек получил первую дозу за границей, а у нас такой вакцины нет. Тогда ему введут другой препарат, который будет сочетаться с тем, который ему ввели первый раз", - объяснил санврач.

Он же подчеркнул, что других причин делать замену вакцин - нет.

Говоря о кампании вакцинации, Кузин подчеркнул, что Минздрав ныне сосредоточен на вакцинации педагогических работников. Так, как уже совсем скоро дети пойдут в школу и во многом учебный процесс будет зависеть от того, какая часть коллектива вакцинировались от коронавируса.

"Еще есть время, чтобы пройти вакцинацию. Поэтому я призываю всех учителей, кому прививка не противопоказана по медицинским показателям, пройти этот процесс и получить защиту от болезни", - сказал Кузин.

Он же назвал педагогов основной группой риска, так как их общение связано с большим количеством людей.

"Наша задача не допустить вспышки болезни в учебных заведениях и не переводить обучение детей в дистанционный режим. Ведь мы же все хотим, чтобы дети ходили на занятия в школы", - сказал санврач.

Отвечая на вопрос о преференциях для вакцинированных граждан, чиновник отметил, что они не предусмотрены. а главным "бонусом" для каждого, кто пройдет курс вакцинации станет "защита от болезни, тяжелых форм ее проявления".

В то же время, он заявил, что некие привилегии возможны в будущем, но лишь в том случае, если в Украине будет вакцинирована половина населения.

"Мы находимся на уровне вакцинации 10% жителей Украины одной дозой и где-то около 8% двумя дозами. Это слишком мало, чтобы говорить о преференции для них", - заключил Кузин.

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