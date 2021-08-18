В Украине расширили список препаратов, после вакцинации которыми выдают COVID-сертификат

Кабинет министров Украины расширил список вакцин против коронавируса, иммунизация которыми позволяет получить соответствующий сертификат. Речь идет о препарате Janssen, производства американской компании Johnson&Johnson.

Решение было принято на заседании правительства в среду, 17 августа. Оно транслировалось на канале Кабмина в YouTube.

Чиновники внесли изменения в постановление КМУ №677 от 29 июня 2021 года относительно вопросов формирования и использования сертификата, подтверждающего вакцинацию против COVID-19.

Так, вакцина Janssen стала седьмой в перечне. До cих пор сертификат о вакцинации можно было оформить, получив обе прививки препаратами Pfizer&BioNTech, CoronaVac, CoviShield, AstraZeneca, Vaxveria (отAstraZeneca) или Moderna.

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В Кабмине отметили, что сертификат о прохождении вакцинации против COVID-19 препаратом Janssen будет доступен для оформления через две недели после прививки.

На этом же заседании правительства премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в Украине уже делают 1 миллион прививок против COVID-19 в неделю. Чтобы ускорить процесс иммунизации, центры вакцинации в регионах будут работать и в выходные.

Ранее мы собрали данные о вакцинах, которыми делают прививки против коронавируса в Украине, и о тех, которые больше всего обсуждаются в мире.

Так, вакцина Janssen имеет векторный принцип действия: в организм попадает ослабленный вирус, задача которого – "познакомить" организм с SARS-CoV-2, против которого и нужно выработать иммунитет. Отметим, что в список редких побочных эффектов этого препарата внесли синдром Гийена-Барре. Это аутоиммунное поражение периферических нервов, которое сопровождается слабостью в мышцах и нарушением чувствительности.

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