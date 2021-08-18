В Украине создадут биокластер для выпуска вакцин и тест-систем для диагностики болезней

Глава украинского правительства Денис Шмыгаль объявил о создании в Украине биокластера "Биологическая безопасность и развитие биотехнологических технологий", который поможет бороться со многими инфекционными заболеваниями. В его рамках будут выпускать вакцины и системы для тестирования инфекционных болезней.

Об этом в среду, 19 августа, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram-канале. По его словам, это позволит существенно уменьшить зависимость страны от импорта подобных препаратов и тест-систем.

"Это не только повысит защищенность нашей страны перед инфекциями, но позволит максимально реализовать образовательный, научный и технический потенциал, который есть у нас в стране в объединении такого уровня", – отметил Шмыгаль.

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По его словам, на работу научно-промышленного объединения в этом году из бюджета выделят около 100 млн. грн.

Также, он подчеркнул, что для работы в биокластере задействуют, как государственные так и частные структуры, которые смогут наиболее эффективно "максимально реализовать те возможности, которые уже есть в стране".

Биокластер – группа предприятий, поставщиков оборудования, комплектующих, специализированных производственных и сервисных услуг, научно-исследовательских и образовательных организаций в сфере биотехнологий, которые сотрудничают по принципу территориальной близости и функциональной зависимости в процессе производства. Кроме разработки лекарств и средств диагностики участники кластера осуществляют специальные образовательные программы для биологов, менеджеров и бизнесменов.

Как сообщал OBOZREVATEL, Литва в рамках международной помощи направила в Украину 46 тысяч единиц вакцины AstraZeneca.