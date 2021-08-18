Что делать, если первую прививку от COVID-19 получили за границей: появилось разъяснение

Украинец, который получил первую дозу вакцины от коронавируса (COVID-19) за границей, может получить вторую дозу в нашей стране. Однако для этого необходимо иметь официальный документ, удостоверяющий данные о проведенной вакцинации первой дозой за рубежом.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной службы здоровья Украины. В таком документе должно быть указана дата и место проведения вакцинации. Также документ должен быть заверен учреждением (или врачом), где сделали прививку. Должно быть прописано название и серия вакцины. Такая справка должна иметь перевод на украинский язык в произвольной форме.

После этого нужно обратиться к семейному врачу, с которым подписана декларация. Медик внесет данные о получении первой дозы в электронную систему здравоохранения Украины. Потом можно получить вторую дозу вакцины в пункте вакцинации или центр массовой вакцинации.

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В НСЗУ напомнили, что после первой дозы вакцины есть различные сроки для получения второй дозы: AstraZeneca – 12 недель, Comirnaty/Pfizer – 21-28 дней, CoronaVac/Sinovac – 14-28 дней, Moderna – 28 дней.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине стартовала вакцинация против коронавируса детей и подростков от 12 до 17 лет.