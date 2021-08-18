В Китае разрешили вакцинировать детей от COVID-19 препаратом Sinopharm

В Китае разрешили применять вакцину фармкомпании Sinovac для прививки против коронавируса детей от трех лет до семнадцати. Результаты исследования доказали высокую защиту препарата от болезни для данной возрастной категории.

Как сообщил Global Times, создатели препарата отчитались об успешной первой и второй фазе испытаний вакцины. Согласно отчету, анализы 96,1% пациентов, получивших две дозы вакцины, показали, что организм выработал антитела против коронавируса.

Исследователи отметили, что при применении вакцины у детей, серьезных побочных эффектов ими не наблюдалось.

Они же подчеркнули, что иммунизация этой возрастной группы может стать значимой в общей борьбе с распространением заболевания. Так как часто дети, стают переносчиками болезни, хотя сами редко болеют нею тяжело.

Видео дня

Исходя из результатов клинических испытаний, регуляторные органы страны решили одобрить применение вакцины для детей. В то же время, чиновники подчеркнули, что вакцинация детей все же находится в более низком приоритете, нежели иммунизация людей старшего поколения, которые имеют больший риск осложнений в случае инфицирования коронавирусом.

Отметим, вакцина Sinopharm производится в китайском Ухане, где были зафиксированы первые случаи COVID-19. Согласно данным производителя, уровень предотвращения тяжелых последствий при вакцинации препаратом Sinovac достигает 100%, а общий уровень защиты составляет 72,51%.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине создадут биокластер "Биологическая безопасность и развитие биотехнологических технологий", в рамках которого в стране будут выпускать вакцины и системы тестирования инфекционных заболеваний.