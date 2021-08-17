В Украине можно получить билет на концерт за прививку от COVID-19, – Ляшко

Украинцы, которые сделают прививку от коронавируса со среды, 18 августа, по понедельник, 23 августа, могут бесплатно получить билет на концерт в киевском НСК "Олимпийский". Мероприятие там состоится 24 августа, в День Независимости Украины.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко. Он пояснил, что прививку можно сделать в центрах массовой вакцинации, передает "Украина 24" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Глава Минздрава отметил, что кампания по вакцинации не должна останавливаться, несмотря на праздничные выходные дни. Ляшко призвал украинцев сделать прививку и получить за это бонус в виде билета на концерт в Киеве. Он подчеркнул, что вакцинация – это единственный и действующий способ защититься от COVID-19.

Видео дня

Отметим, что в связи отмечанием 30-й годовщины Независимости в понедельник, 23 августа, и вторник, 24 августа, в Киеве не будут работать:

Центр массовой вакцинации на базе Международного выставочного центра (МВЦ);

остальные прививочные пункты в столичных медучреждениях.

Тем, у которых на эти даты приходится ревакцинация, предложили сделать прививку против COVID-19 второй дозой чуть раньше – 21.08 и 22.08 включительно. Или уже после праздника, с 25 августа.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Министерство здравоохранения Украины официально разрешило комбинировать м-РНК вакцины и колоть их в последовательности Pfizer/Moderna или Moderna/Pfither.