Вспышка COVID-19 в "Молодой гвардии": количество зараженных возросло до 53 человек

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Covid
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В 'Молодой гвардии' выросло количество больных COVID-19

Вспышка коронавируса в Украинском детском центре "Молодая гвардия" в Одессе растет: количество подтвержденных инфицированных выросло до 53, среди которых трое взрослых и 50 детей. В лагере провели 33 быстрых теста на штамм Дельта, и все результаты – позитивные.

Об этом на брифинге в среду, 18 августа, сообщила директор областного департамента здравоохранения Наталья Одарий-Захарьева, передает "Думская". Пресс-служба Минздрава в это же время заявила: ситуация под контролем.

Течение болезни у инфицированных средней тяжести: температура 37,0 – 37,5, насморк, головная боль, боль в горле, уточнило министерство.

Первых больных в детском лагере выявили 12 августа, а через три дня зараженных было уже 24.

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"Молодая гвардия" в Одессе

УДЦ "Молодая гвардия" состоит из четырех лагерей-дружин: "Солнечный", "Звездный", "Прибрежный" и "Морской". Заболели дети из "Звездного". В оздоровительном учреждении заявили, что с детьми из других корпусов инфицированные не контактировали.

Контактными остаются 494 детей и 60 взрослых из лагеря "Звездный". Они останутся под наблюдением на территории лагеря как минимум на 14 дней, остальных после экспресс-тестов должны за три дня отправить домой.

Наталья Одарий-Захарьева

Одарий-Захарьева добавила, что подтверждение COVID-19 штамма Дельта на тактику лечения не повлияет.

В детском лагере выявили мутацию Дельта
Украинский детский центр "Молодая гвардия" на карте

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, 5 воспитанников "Молодой гвардии" были госпитализированы в детскую городскую клиническую больницу №3 Одессы.

16 августа коронавирусную болезнь подозревали у 44 детей и взрослых из "Молодой гвардии". Как можно предположить из последних новостей, вспышка в одесском УДЦ, вероятно, продолжает расти.

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