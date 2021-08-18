В Одесской области 30 детей заразились Дельта-штаммом COVID-19 в лагере, есть риск новых вспышек заболеваемости. Эксклюзив

В Одесской области у 30 детей подтвердили штамм "Дельта", вспышка коронавируса произошла в Украинском детском центре "Молодая гвардия". Сейчас в лагере находятся еще 500 контактных лиц, власти решают, что с ними делать. Среди вариантов – отвезти по домам.

Эксклюзивно для OBOZREVATEL председатель Национальной медицинской палаты Украины, врач-эпидемиолог Сергей Кравченко рассказал подробности. Он не исключает новой вспышки болезни и говорит – медицинские учреждения в Одесской области к этому не готовы.

"В настоящее время речь идет о том, что 5 детей были госпитализированы в детскую городскую клиническую больницу №3 города Одессы. В общем больных детей 42, в 30 из них подтвержден штамм "Дельта". Также подтверждено этот штамм в троих вожатых. Этот лагерь за структурой похож на "Артек", там три объекта и сейчас в них находятся 1060 детей в возрасте от 9 до 16 лет. Из них контактных лиц более 500 человек", – рассказал Кравченко.

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По его словам, сейчас вся информация относительно вспышки болезни передана губернатору Одесской области. Основное решение, которое обсуждается, чтобы детей автобусами организовано развезли по домам. Ждут согласование от Министерства здравоохранения. Также законодательство не запрещает, чтобы родители сами забирали детей. Отпустить несовершеннолетних даже в таких ситуациях в лагеря права нет.

"Если отправить детей домой, то они могут разнести инфекцию. Исходя из классической модели противоэпидемиологических мероприятий, все должны оставаться в месте локализованного очага и находиться там до момента искоренения инфекции", – сказал Кравченко.

По информации врача, оставить детей в лагере невозможно по двум причинам. Первая – медицинские учреждения в области не готовы в случае вспышки принять такое количество пациентов. Второе – экономически содержать несовершеннолетних в "Молодой гвардии" невозможно – надо обеспечить их врачами, оборудованием, лекарством, отменить следующую смену.

"В сети детских учреждений здравоохранения под COVID-19 готовы только 150 коек. Если вспышка будет набирать обороты, это обернется большой проблемой", – сказал Кравченко.

Кроме того, эта смена в центре заканчивается 29 августа, а уже 4 сентября заедут новые дети. Решение о закрытии лагеря может принять Госпродспоживслужба, но, по информации врача, этим вопросом они не занимаются. Также Кравченко не подтвердили информацию, были ли работники лагеря вакцинированы от COVID-19.

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