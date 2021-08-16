В одесской "Молодой гвардии" вспышка COVID-19: заболели десятки детей и воспитатели
В Одессе произошла вспышка COVID-19 в Украинском детском центре "Молодая гвардия". Предварительно, заболели как несовершеннолетние отдыхающие, таки и взрослые-работники бывшего пионерского лагеря.
Об этом в понедельник, 16 августа, сообщило издание "Думская" со ссылкой на собственные источники. По данным журналистов, коронавирусную инфекцию заподозрили у 44 человек: 42 детей и двух сотрудников УДЦ. Точное количество инфицированных пока неизвестно.
У людей, у которых проявились симптомы коронавируса, взяли пробы для поведения ПЦР-теста. "Первые результаты – положительные", – сказано в материале.
Вероятных зараженных изолировали от остальных детей и работников оздоровительного учреждения. Сам лагерь также закрыли на карантин.
Вспышку инфекции подтвердили представители департамента здравоохранения Одесской области на запрос журналистов. Пресс-служба заявила, что 15 августа было 26 заболевших, а на следующий день – уже 44.
"Мы ждем результатов тестирования", – добавили в департаменте.
Известно, что в 2021 году первую смену одесской "Молодой гвардии" набрали 16 марта, незадолго до того, как регион перешел в "красную зону".
К концу марта в УДЦ подтвердили восемь случаев COVID-19, но лагерь не закрывали. Летом ситуация с заболеваемостью в "Молодой гвардии" стабилизировалась.
Напомним, что за 15 августа коронавирус в Одесской области официально подтвердили у 47 человек (24 – в областном центре). Один случай COVID-19 в регионе стал летальным. За сутки в области провели 966 ПЦР-исследований.
Как ранее писал OBOZREVATEL, всего в Украине за прошедшие сутки (15 августа) выявили 417 заболевших, еще 14 инфицированных скончались. Госпитализировали за день 433 пациента с COVID-19.
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