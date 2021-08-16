Коронавирусом в Украине заболели более 400 человек за сутки

По состоянию на утро понедельника, 16 августа, в Украине официально подтверждено 2 266 329 случаев коронавирусной инфекции. Обнаружено за прошедшие сутки 417 заболевших, из них 31 – дети. Госпитализировали 433 пациента.

От COVID-19 в стране умерли уже 53 269человек (+14 за сутки), выздоровели 2 197 075 (+248). Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (59), Одесской (47), Винницкой (35), Сумской (32) и Херсонской (30) областях.

г. Киев – 59 случаев;

Винницкая область – 35 случаев;

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Волынская область – 6 случаев;

Днепропетровская область – 19 случаев;

Донецкая область – 8 случаев;

Житомирская область – 17 случаев;

Закарпатская область – 1 случай;

Ивано-Франковская область – 25 случаев;

Киевская область – 17 случаев;

Кировоградская область – 1 случай;

Луганская область – 7 случаев;

Львовская область – 14 случаев;

Николаевская область – 12 случаев;

Одесская область – 47 случаев;

Полтавская область – 7 случаев;

Ривненская область – 5 случаев;

Сумская область – 32 случая;

Тернопольская область – 25 случаев;

Харьковская область – 13 случаев;

Херсонская область – 30 случаев;

Черкасская область – 6 случаев;

Черновицкая область – 28 случаев;

Черниговская область – 3 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет рассказал, какие категории учеников продолжат ходить в школы даже при "худшем" сценарии с COVID-19. Он также отметил важность вакцинации учителей.