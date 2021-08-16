Коронавирусом в Украине заболели более 400 человек за сутки
По состоянию на утро понедельника, 16 августа, в Украине официально подтверждено 2 266 329 случаев коронавирусной инфекции. Обнаружено за прошедшие сутки 417 заболевших, из них 31 – дети. Госпитализировали 433 пациента.
От COVID-19 в стране умерли уже 53 269человек (+14 за сутки), выздоровели 2 197 075 (+248). Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (59), Одесской (47), Винницкой (35), Сумской (32) и Херсонской (30) областях.Количество заболеваний в регионах за сутки:
г. Киев – 59 случаев;
Винницкая область – 35 случаев;
Волынская область – 6 случаев;
Днепропетровская область – 19 случаев;
Донецкая область – 8 случаев;
Житомирская область – 17 случаев;
Закарпатская область – 1 случай;
Ивано-Франковская область – 25 случаев;
Киевская область – 17 случаев;
Кировоградская область – 1 случай;
Луганская область – 7 случаев;
Львовская область – 14 случаев;
Николаевская область – 12 случаев;
Одесская область – 47 случаев;
Полтавская область – 7 случаев;
Ривненская область – 5 случаев;
Сумская область – 32 случая;
Тернопольская область – 25 случаев;
Харьковская область – 13 случаев;
Херсонская область – 30 случаев;
Черкасская область – 6 случаев;
Черновицкая область – 28 случаев;
Черниговская область – 3 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет рассказал, какие категории учеников продолжат ходить в школы даже при "худшем" сценарии с COVID-19. Он также отметил важность вакцинации учителей.
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