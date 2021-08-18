В Мариуполе пригрозили закрыть заведения, сотрудники которых не вакцинируются от COVID-19

Городские власти Мариуполя призвали предпринимателей, которые работают в городе пройти вакцинацию, а руководителям торговых организаций или таких, которые предоставляют услуги, ускорить вакцинацию своих сотрудников. В противном случае, городские власти грозят им закрытием.

Как сообщил портал Мариуполь, городские власти накануне провели встречу с работниками сферы обслуживания и торговых предприятий. Чиновники подчеркнули важность вакцинации от коронавируса и назвали ее единственным способом защитить покупателей и клиентов от инфицирования COVID-19.

Во время встречи заместитель городского главы Сергей Орлов подчеркнул, что прошлый раз, когда город накрыла волна пандемии, "горячими" точками по распространению инфекции стали именно предприятия сферы обслуживания и торговые предприятия.

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"В этот раз сделаем так, если сотрудники таких предприятий не будут вакцинированы, то и работать такие компании не будут. Потому что это просто небезопасно для покупателей и клиентов сферы обслуживания", - заявил Орлов.

В свою очередь директор городского департамента здравоохранения Андрей Ремпель отметил, согласно плану вакцинации, до 1 сентября прививки должны сделать 25% взрослого населения Мариуполя. До 1 ноября - 50%. К концу года - 75%.

"Прошу заметить, что на лечение от коронавируса денег не заложено в бюджете, а вот на вакцинацию - да", - подчеркнул Ремпель.

Он же отметил, что городская власть готова организовать выездные бригады для вакцинации на местах.

Как сообщил Минздрав в среду, 18 августа, в Украине за прошедшие сутки подтвердили 1447 новых случаев коронавируса - всего в стране их уже 2268666, что "говорит о возрастающей динамике заболевания". При этом в ведомстве отметили, что выздоровели за сутки 712 украинцев (всего - 2198220), а скончались 40 человек (всего - 53336). В больницы попали 677 украинцев с коронавирусом или подозрением на него.

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