Киев возглавил список областей по количеству новых случаев COVID-19

В Киеве 17 августа зарегистрировали 181 новый случай COVID-19. Всего в Украине за прошлые сутки болезнь подтвердили у 1 447 граждан.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства охраны здоровья Украины. Наибольшее количество случаев зафиксировано в Киеве (181), Донецкой (155), Одесской (130), Днепропетровской (93) и Харьковской (89) областях.

Среди новых больных – 104 ребенка и 38 медиков. Госпитализировали 677 человек, летальных случаев – 40. На утро 18 августа общее количество заражений достигло 2 268 666 человек, выздоровели – 2 198 220.

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Отметим, по состоянию на среду, 18 августа, коронавирусом в Украине и мире заразились более 209,3 млн человек. За минувший день выявили 645 515 новых инфицированных, умерли еще 9907. Всего от болезни скончались более 4,3 млн пациентов.

При этом выздоровели более 187,6 млн. За сутки больше всего новых зараженных COVID-19 выявили в США – 137 тыс., Иране – 50 тыс. и Бразилии – 38 тыс.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве 16 августа зарегистрировали 127 новых случаев COVID-19.