В Киеве за сутки увеличилось количество новых случаев COVID-19

В Киеве 16 августа зарегистрировали 127 новых случаев COVID-19. Всего в Украине за прошлые сутки болезнь подтвердили у 890 граждан.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства охраны здоровья Украины. Наибольшее количество случаев зафиксировано в Киеве (127), Одесской (111), Харьковской (86), Запорожской (74) и Луганской (68) областях.

Среди новых больных – 81 ребенок и 10 медиков. Госпитализировали 379 человек, летальных случаев – 27. На утро 17 августа общее количество заражений достигло 2 267 219 человек, выздоровели – 2 197 508.

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Отметим, по состоянию на вторник, 17 августа, коронавирусом в Украине и мире заразились более 208,6 млн человек. За минувший день выявили 520 405 новых инфицированных, умерли еще 7611. Всего от болезни скончались более 4,3 млн пациентов.

При этом выздоровели более 187 млн. За сутки больше всего новых зараженных COVID-19 выявили в США – 103 тыс., Иране – 41 тыс. и Великобритании – 28 тыс.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве 15 августа зарегистрировали 59 новых случаев COVID-19.