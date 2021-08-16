В Киеве за сутки зафиксировали менее 100 новых случаев COVID-19

В Киеве 15 августа зарегистрировали 59 новых случаев COVID-19. Всего в Украине за прошлые сутки болезнь подтвердили у 417 граждан.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства охраны здоровья Украины. Наибольшее количество случаев зафиксировано в Киеве (59), Одесской (47), Винницкой (35), Сумской (32) и Херсонской (30) областях.

Среди новых больных – 31 ребенок и 10 медиков. Госпитализировали 433 человека, летальных случаев – 14. На утро 16 августа общее количество заражений достигло 2 266 329 человек, выздоровели – 2 197 075.

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Отметим, по состоянию на понедельник, 16 августа, коронавирусом в Украине и мире заразились более 207,9 млн человек. За минувший день выявили 468 886 новых инфицированных, умерли еще 8 095. Всего от болезни скончались более 4,3 млн пациентов.

При этом выздоровели более 186,4 млн. За сутки больше всего новых зараженных COVID-19 выявили в Иране – 36 тыс., Индии – 33 тыс. и США – 30 тыс.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет рассказал, какие категории учеников продолжат ходить в школы даже при "худшем" сценарии с COVID-19. Он также отметил важность вакцинации учителей.